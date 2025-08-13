Также планируется капитально отремонтировать объекты дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. В Свердловском муниципальном округе Луганской Народной Республики намерены возвести 24 детсада вместимостью 1,8 тыс. детей и школу на 300 человек в рамках разработки генерального плана территории, сообщается в Telegram-канале Единого института пространственного планирования (ЕИПП).

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки генерального плана Свердловского муниципального округа Луганской Народной Республики предлагает провести мероприятия по развитию сети образовательных учреждений. Проектом предусмотрено строительство 24 зданий дошкольных образовательных организаций, рассчитанных в общей сложности на 1 850 мест и школы на 300 мест", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ЕИПП предлагают капитально отремонтировать объекты дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, что позволит улучшить качество образования, создаст новые рабочие места и "повысит привлекательность территории".