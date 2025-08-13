В регионе уже обновили более 1,4 тыс. зеленых зон - парки, скверы и набережные, придомовые и общественные пространства

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Около 1 150 общественных территорий благоустроят на Кубани к концу 2030 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С 2019 г. мы уже обновили более 1,4 тыс. зеленых зон - парки, скверы и набережные, придомовые и общественные пространства. Работы выполнили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Теперь реконструируем территории по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2025 году благоустроим 103 зеленые зоны, а всего к концу 2030 г. обновим уже более 1 150 общественных пространств", - сказал губернатор.

По его словам, благодаря этому города и станицы региона станут еще более комфортными и современными. "В обновленных парках и скверах, на набережных можно погулять и отдохнуть с семьей, позаниматься спортом. Они станут местами притяжения для жителей", - добавил губернатор.

Он отметил, что в 2025 году в том числе реализуют три уникальных проекта, победивших во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Это центральная площадь в Армавире, общественная территория вдоль реки в Кореновске и набережная в станице Тамань.

К концу 2026 года в регионе реконструируют еще 174 территории, в том числе проекты победителей конкурса - набережную в Геленджике, парки в Кореновске, Курганинске и Усть-Лабинске. В период с 2027 по 2030 года новый облик ежегодно будут приобретать по 218 различных территорий.

В зеленых зонах установят детские игровые и спортивные комплексы, перголы и качели, сделают современное освещение и подсветку, пандусы для маломобильных жителей, высадят новые деревья и кустарники.