В Коми намерены открыть общественные точки доступа Wi-Fi

СЫКТЫВКАР, 13 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми прорабатывают открытие общественных точек доступа Wi-Fi на фоне временного ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщили в региональном правительстве

"В Коми прорабатывают вопрос открытия общественных точек доступа Wi-Fi. Вопрос стал особенно актуальным из-за перебоев мобильного интернета. Его приостановка - это плановая мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов. Ограничения носят временный характер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосовая связь и смс работают в обычном режиме.

10 августа в Ухтинском районе Республики Коми были введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств. В аэропорту Ухты ограничивали прием и выпуск воздушных судов.