ЦИТО разработал первый отечественный коленный модуль для механического протеза

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в госкорпорацию "Ростех") при поддержке Агентства по технологическому развитию разработал первый отечественный коленный модуль с ручным замком. Изобретение, признанное экспертами более надежным по сравнению с зарубежным аналогом, будет установлено первому пациенту уже в этом году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании ЦИТО.

"Первый отечественный коленный модуль с ручным замком предназначен для протеза бедра с механическим управлением и позволяет людям с ампутацией ноги плавно передвигаться на протезе. Начало серийного производства модуля запланировано на 2026 год, устройство позволит заменить зарубежные аналоги. Изделие прошло ряд испытаний на прочность и функциональность, в ходе которых конструкцию модернизировали и укрепили. Модуль изготавливается из высокопрочного и сверхлегкого алюминиевого сплава, гарантирует устойчивость и комфорт при ходьбе, в результате российское решение стало более надежным по сравнению с зарубежным аналогом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на создание импортозамещенного коленного модуля ушло два года. Первые образцы были изготовлены с помощью 3D-принтера. Модуль совместим со всеми типами комплектующих, доступных на российском рынке.

Коленный модуль будет устанавливаться на протезы, которые предназначены для людей, потерявших ногу на уровне бедра. Модуль оснащен простой механической системой управления и способен выдерживать нагрузку до 125 кг. Встроенный ручной замок позволяет фиксировать коленный модуль в нужный момент времени, для разблокировки используется специальный натяжной механизм. Игольчатые подшипники в конструкции повышают надежность протезной системы и обеспечивают плавность походки.

"Импортозамещение в протезировании - ключевой фактор для устойчивого развития отрасли. ЦИТО активно создает аналоги импортных изделий, оборудования и материалов. Этой весной наша эндосистема тазобедренного сустава и бедренной кости была успешно установлена первому пациенту. По техническим характеристикам имплант ничем не уступает импортным аналогам, и мы надеемся, что наши производственные мощности и разработки позволят и дальше снижать зависимость от зарубежных поставок. Уже в этом году мы планируем установить пациенту наш первый коленный модуль", - цитирует генерального директора ЦИТО Виктора Спектора пресс-служба компании.

Первые 10 образцов коленного модуля успешно прошли приемочные испытания, протокол подтвердил соответствие заявленным техническим характеристикам и требованиям ГОСТ. Сейчас изобретение находится на стадии получения сертификата СТ-1, подтверждающего его российское происхождение. Планируется выпускать порядка 1 тыс. модулей в год, добавили в пресс-службе ЦИТО.

О компании

ЦИТО - ведущее предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии в России, разработчик системы комплексной непрерывной реабилитации и высокотехнологичного протезирования, а также концепции подготовки кадров для высокотехнологического протезирования. Компания имеет опыт оказания услуг на рынке уже более 60 лет.