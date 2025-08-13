Как пояснили в изданиях, флешмоб называется "Свет никогда не должен погаснуть"

ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 22 грузинских интернет-издания решили временно отключить свои сайты, тем самым привлечь внимание читателей и попросить у них начать делать пожертвования, чтобы они продолжили работу. Об этом говорится в совместном заявлении изданий.

Ранее 13 августа в течение нескольких часов сайты таких известных в Грузии изданий, как "Батумелеби", "Нетгазети", on.ge, "Публика" и прочие были отключены. При переходе на сайт указанных изданий появляется черный фон.

Как пояснили в изданиях, флешмоб называется "Свет никогда не должен погаснуть". В том, что у них нет средств для существования, издания винят действующие власти страны. Указанные интернет-издания отличаются критикой в адрес властей Грузии.