В новом отопительном сезоне основной упор сделают на использование блочно-модульных газовых котельных

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Энергоблоки Запорожской атомной электростанции вновь не планируют задействовать в обогреве города-спутника Энергодара в новом отопительном сезоне 2025-2026 года. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"В новом отопительном периоде не предполагается участие энергоблоков Запорожской АЭС в отоплении Энергодара. Напомню, сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов", - сказала Яшина. Она напомнила, что "в отопительный сезон 2024-2025 гг. город Энергодар был впервые обеспечен зимой теплом без перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова".

При этом мэр Энергодара Максим Пухов в своем Telegram-канале сообщил, что подготовка к зиме в городе идет по всем направлениям. Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, социальные объекты работают строго по утвержденным планам. А муниципальная комиссия держит на контроле готовность тепловых сетей, источников тепла и самих потребителей, отметил Пухов.

Он подчеркнул, что в этом отопительном сезоне основной упор сделают на использование блочно-модульных газовых котельных, установка которых "стала ключевым решением в жизнеобеспечении города после перевода Запорожской АЭС в режим "останова".

"Они мобильные, при необходимости их можно будет безболезненно демонтировать, перевезти <…>. Они довольно надежные, мы особых нареканий по их работе не видим", - сообщил Пухов.

Отопление Энергодара

В осенне-зимнем периоде 2024-2025 года впервые энергоблоки Запорожской атомной станции не переводили в режим "горячий останов" и не использовали для отопления Энергодара. Однако была задействована тепловая инфраструктура станции. Кроме того, работали установленные в 2023 году блочно-модульные котельные. Несмотря на атаки украинских войск по объектам ЖКХ Энергодара, противнику не удалось сорвать отопительный сезон, сообщали ранее в мэрии города.

С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них во время отопительного сезона ранее находились в состоянии "холодный останов", один переводили в "горячий останов", то есть были разогнаны парогенераторы, чтобы подавать тепло в холодное время жителям Энергодара и в станционные сооружения. Весной его также переводили в режим "холодный останов" - безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.