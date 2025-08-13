В новом пространстве будут проводить мастер-классы и интерактивные занятия для детей по основам археологии

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Фанагория" при поддержке Министерства культуры РФ открыл передвижной детский центр на базе Дома культуры поселка Каланчак Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

В новом культурно-воспитательном пространстве будут проводить мастер-классы и интерактивные занятия для детей по основам археологии, методам научного исследования и работе музеев, там организован библиоковоркинг с литературой по древней истории. Отдельное направление деятельности центра - изучение мирового художественного наследия.

"Детки после занятий или во время занятий смогут приходить в Дом культуры и ощутить себя юными историками, юными археологами. Это позволит детям лучше узнать историю родного края, попробовать себя в новой профессии. Огромное спасибо музею-заповеднику "Фанагория", что так помогают нашей области", - сказал ТАСС министр культуры региона Артем Лагойский.

Как уточнил ТАСС директор музея-заповедника "Фанагория" Владимир Кузнецов, ранее аналогичные центры были открыты в Геническе и поселке Новотроицкое Херсонской области.

"Для детей здесь будем проводить мастер-классы, учить их расписывать керамику, изучать монеты, читать книги, потому что у нас есть и научно-популярные, и детские книги. Мы издали уже детскую книгу очень красивую, сейчас на очереди вторая книга, потом будет третья", - подчеркнул Кузнецов.