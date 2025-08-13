В Красногвардейском районе Петербурга выпало более 80% месячной нормы осадков

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщила, что грозовое облако продолжает движение над городом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Свыше 80% от месячной нормы осадков выпало в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"В Красногвардейском районе зафиксировано 66,42 мм осадков (с интенсивностью 27,85 мм за 20 минут) при норме 80 мм. В Выборгском - 38,43 мм (с интенсивностью 14,89 мм за 20 минут)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грозовое облако продолжает движение над городом. Система водоотведения Водоканала находится в исправном состоянии и подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме. В случае выпадения сильных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. Для оперативного реагирования дежурят бригады предприятия.

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 13 до 21 часа 12 августа на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.