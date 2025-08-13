В Краснодаре 14 августа пройдет акция по профилактике болезней сердца

Гимнастику на свежем воздухе проведет врач-методист Александр Горячев

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Акция краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики "Бодрое утро на Кубани" пройдет 14 августа в Краснодаре в рамках Недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Мероприятие направлено на повышение осведомленности о важности физической активности для укрепления здоровья сердца и сосудов. Гимнастику на свежем воздухе проведет врач-методист Александр Горячев.

"Регулярные физические упражнения играют ключевую роль в укреплении здоровья сердца и сосудов. Они помогают улучшить кровообращение, снизить уровень стресса и повысить устойчивость организма к сердечно-сосудистым заболеваниям. Присоединяйтесь к нам и узнайте, как заботиться о своем сердце", - сказал Горячев.

Зарядка пройдет по адресу: ул. Зиповская, 31. Организаторы рекомендуют взять с собой воду, головной убор и надеть удобную одежду для занятий спортом. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".