МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. МВД России сообщило, что не выходило с инициативой по внесению изменений в законодательство о закреплении обязательного применения специальной расцветки для ремня безопасности, а также запрете использования и продажи заглушек для него. Как сообщили в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД), обозначенные экспертами ведомства идеи выдвинуты в рамках научной дискуссии.

"В связи с появлением в СМИ публикации о якобы выдвинутой МВД России инициативе о закреплении обязательного применения специальной расцветки для ремня безопасности, запрете использования и продажи заглушек для него, разъясняем. На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов", - говорится в сообщении.

В научном центре пояснили, что в 2024 году проведена научно-исследовательская работа по теме "Использование ремней безопасности как фактор повышения правосознания участников дорожного движения", в рамках которой для решения проблемы неиспользования ремней безопасности предложены различные методы и способы воздействия на участников дорожного движения. Они сформированы в том числе по результатам социологического опроса, экспертного мнения, анализа зарубежного опыта в данном направлении.

"Предложение авторов о дополнительной визуализации использования ремня безопасности направлено на исключение случаев необоснованного привлечения к ответственности водителей в ситуации, когда в силу совокупности объективных факторов на фотоизображении использование ремня не определяется, в то время как в реальности он был использован", - отметили в научном центре.

При этом там отметили, что основными задачами научных исследований, которые проводят специалисты Научного центра безопасности дорожного движения БДД МВД России, являются выявление причин ДТП, разработка мер по их предупреждению, анализ зарубежного опыта, формирование новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения.

"Информируем, что положения научно-исследовательской работы не являются официальной позицией МВД России и выдвинуты авторским коллективом в рамках научной дискуссии", - подчеркивается в сообщении НЦ БДД.