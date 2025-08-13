За нарушение запрета предусмотрят административную ответственность

КИРОВ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области ввели запрет на размещение в средствах массовой информации и соцсетях фото и видео дронов, сообщается на сайте правительства региона.

"Оперативным штабом Кировской области принято решение о запрете на распространение в средствах массовой информации, сети "Интернет", в мессенджерах и социальных сетях фото- и видеоматериалов, географических координат, которые способны нанести ущерб безопасности граждан, производственных объектов, организаций. В частности, запрет распространяется на материалы, позволяющие определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов дислокации воинских подразделений, последствия террористических актов, диверсий и иных чрезвычайных происшествий. Также запрещается публикация материалов, отображающих беспилотные воздушные судна, места, объекты, территории, на которых зафиксировано их попадание, падение, детонация", - говорится в сообщении.

Как сообщили в администрации губернатора и правительства Кировской области, на основе решения оперативного штаба специалисты внесут изменения в региональный закон №200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области" - за нарушение введенных запретов предусмотрят административную ответственность.