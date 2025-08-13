В ДНР в условиях водного кризиса привлекли на расчистку рек более 80 млн рублей

Расчистка улучшит проточность рек и их экологию

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Свыше 80 млн рублей федеральных средств направят на расчистку рек ДНР для увеличения переброски воды в обмелевшие водохранилища, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Привлекли более 80 млн рублей федеральных средств на расчистку устьев рек в республике. Это улучшит переброску воды из наполненных водохранилищ в обмелевшие, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - Работы по расчистке будут проведены на устьях сразу пяти рек: Крынка, Кальмиус, Калец, Ольховая и Булавин, которые снабжают несколько водохранилищ. Общая длина участков составляет 23,3 км".

Он добавил, что ускорило получение дополнительных средств соглашение с Росводресурсами, заключенное в этом году на ПМЭФ. Деньги выделили из резервного фонда федерального кабмина. Расчистка русел улучшит проточность рек и их экологию.

"Делаем все возможное, чтобы помочь людям в кризисной ситуации. Установлено 1 134 резервуара во дворах домов. Увеличили количество автоцистерн на маршрутах доставки воды людям. Сейчас работает 206 машин. Более 200 добровольцев ежедневно доставляют питьевую воду тем, кто в этом нуждается", - заключил руководитель региона.

В Минстрое ДНР сообщили ТАСС, что республика получает для снабжения жителей не более 35% от нужного объема воды. После строительства водовода из Дона этот показатель составлял около 50%, но снизился из-за обмеления водохранилищ. Проблема усугубилась в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти подготовили меры по выходу из водного кризиса.