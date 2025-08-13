Сальдо обратится к Путину, чтобы отстроить уничтоженный ВСУ медцентр

Губернатор Херсонской области пояснил, что это было трехэтажное здание с несколькими стационарными отделениями, поликлиникой, стоматологией, роддомом

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь восстановить разрушенное ВСУ медучреждение в поселке Аскания-Нова.

"Два года назад киевский режим ракетами HIMARS разрушил больницу в Аскании-Нова. <…> Буду обращаться к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой дать поручение на восстановление здания. Уверен: с поддержкой страны мы сможем вернуть в Асканию-Нова медицинский центр, лучший, чем раньше - современный, сильный, нужный людям", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо пояснил, что это было крупное медучреждение - трехэтажное здание с несколькими стационарными отделениями, поликлиникой, стоматологией, роддомом. "Сейчас врачи работают в бывшем Доме пионеров. Хотя он не приспособлен для таких целей, там тесно и неудобно, медики честно выполняют свой долг и оказывают помощь людям. После осмотра на месте склоняюсь к тому, что правильнее - восстановить поврежденное здание, вернуть местной медицине ее возможности. Это лучше, чем строить новый ФАП - не тот масштаб", - отметил губернатор.