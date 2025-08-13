В Башкирии свыше 60 малых населенных пунктов обеспечат мобильной связью

Также в регионе в эксплуатацию запустят базовые станции отечественного производства

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Мобильная связь появилась в 26 селах Башкирии с населением до 1 тыс. жителей, до конца года будет охвачен еще 61 населенный пункт. Также впервые в регионе в эксплуатацию запущены базовые станции отечественного производства, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В первом полугодии "Ростелеком" обеспечил мобильной связью 26 населенных пунктов в 19 районах республики. До 25 декабря провайдер планирует подключить еще 61. В этом году наша компания впервые запустила в эксплуатацию в Башкортостане базовые станции отечественного производства - 12 вышек", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Ростелеком" в регионе Сергея Нищева.

Работы ведутся по федеральному "Устранение цифрового неравенства 2.0", за первое полугодие сотовой связью и высокоскоростным интернетом обеспечены еще свыше 7,5 тыс. жителей малых населенных пунктов. Если ранее базовые станции устанавливались в селах с населением от 100 до 500 человек, с 2025 года в проект вошли 693 населенных пункта Башкирии с количеством жителей от 100 до 1 тыс., добавили в пресс-службе, отметив, что развитие сетей связи и интернета соответствует целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".