МУРМАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Участники "Движения первых" приехали на слет всероссийского проекта "Юннаты первых", который открылся в Мурманской области. Всего в мероприятиях слета примут участие более 250 школьников, студентов и их наставников из 27 регионов России, сообщили в пресс-службе сообщества.

"Участники "Движения первых" из 27 регионов России встретятся на слете "Юннатов первых". Он является ключевым ежегодным событием всероссийского проекта "Юннаты Первых" и в этом году проходит в Мурманской области с 13 по 18 августа. Слет объединил более 250 школьников, студентов и их наставников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники представят 29 клубов юных натуралистов "Движения первых", два из которых открыты в Мурманской области. Партнеры слета проведут для ребят обучающие экскурсии на атомный ледокол "Ленин", Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Как отметил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов, каждый слет юннатов - это возможность внести свой вклад в развитие регионов, возможность увидеть перспективы для своего развития и выбора будущей профессии.

Ключевым событием деловой части программы станет стратегическая сессия, в рамках которой участники слета проведут разработку модели проведения юннатской смены на базе детских центров, которая будет интегрирована в круглогодичную работу сообщества в 2026 году.

Местом проведения слета "Юннатов первых" станет Центр гражданско-патриотического воспитания "На Севере - жить!". Организатором слета выступает "Движение первых" и его региональное отделение. Партнерами являются "Норникель", ПАО "Северсталь", госкорпорация "Росатом", межрегиональное общественное движение "Друзья заповедных островов".