Время ожидания со стороны Керчи составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 20:00 мск составляет около 600 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"20:00 мск. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 592 транспортных средства. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.

По данным на 19:00 мск, очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи составляла 948 транспортных средств, время ожидания - около трех часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.