СМОЛЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Смоленская область станет стартовой площадкой нового всероссийского проекта "Всем миром", в рамках которого пройдет серия патриотических мероприятий по всей стране, инициированная Фондом социальной поддержки военнослужащих им. Героя Советского Союза Григория Бояринова. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Обсудили запуск нового всероссийского патриотического проекта "Всем миром". Он стартует в нашей области на малой родине Героя Советского Союза Григория Ивановича Бояринова. Смоленская земля богата людьми, которые своим трудом и талантом прославили наш регион", - написал Анохин в своем Telegram-канале по итогам встречи с сыном героя, президентом Фонда социальной поддержки военнослужащих Андреем Бояриновым, который является инициатором проекта.

По словам губернатора, в преддверии Дня народного единства в рамках проекта в регионе пройдет серия патриотических мероприятий. Это презентации книг, посвященных специальной военной операции, круглые столы, краеведческие конкурсы.

О фонде и герое

Фонд социальной поддержки военнослужащих имени Героя Советского Союза Григория Бояринова реализует порядка десяти патриотических проектов, в том числе оказывает социальную помощь военнослужащим и пенсионерам из состава специальных подразделений органов безопасности, проводит спортивные соревнования, помогает военно-патриотическим клубам в 60 городах страны.

Григорий Бояринов родился 15 ноября 1922 года в селе Сукромля Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны участвовал в Демянской, Старорусской и Старорусско-Новоржевской операциях, был неоднократно ранен. Командовал школой снайперов, готовил диверсионные подразделения, а также лично возглавлял их. С февраля 1942 года служил в пограничном полку НКВД.

Летом 1979 года был направлен в Афганистан в качестве командира отряда специального назначения "Зенит", руководил штурмом дворца Амина, во время которого погиб. В 1980 году Григорию Бояринову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно, в а 2019 году - звание Почетного гражданина Смоленской области.