"Уралвагонзавод": танк "Титан Апокалипсиса" создавали неуязвимым

Машина оснащалась округлым корпусом, что защищало ее от современных на тот момент противотанковых средств НАТО, рассказал научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения Дмитрий Игнатов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Проект танка "Объект 279" времен холодной войны, также известного как "Титан Апокалипсиса", подразумевал практическую неуязвимость для противотанковых средств, имевшихся в то время на вооружении стран НАТО. Об этом сообщил научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) Дмитрий Игнатов.

По его словам, боевая машина оснащалась округлым корпусом, напоминавшим летающую тарелку. "Такая форма делала корпус танка более рикошетным и существенно снижала вероятность пробития брони. Это решение советских конструкторов делало танк практически неуязвимым для современных на тот момент противотанковых средств НАТО, которые использовали более легкие и менее мощные калибры", - рассказал Игнатов в интервью Russia Today.

Он отметил, что ходовая часть танка состояла из четырех гусеничных лент, что серьезно понижало среднее давление боевой машины на грунт - практически до уровня легких танков, которые были в четыре раза легче "Объекта 279".

Игнатов также развеял популярное заблуждение, что танк создавался для ведения боевых действий в условиях ядерной войны. "Специализированное оборудование, обеспечивающее устойчивость к последствиям ядерного взрыва, на "Объекте 279" не устанавливалось", - подчеркнул он.

Кроме того, рассказал научный сотрудник, танк оснащался оптическим прицелом-дальномером со стабилизированным полем зрения, а также двухплоскостным гидравлическим стабилизатором "Гроза". "Это давало возможность вести точную стрельбу на ходу или после резкой остановки: орудие всегда было направлено на цель", - отметил он.