Подготовка к ремонту велась с помощью лазерного сканера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты в рамках подготовительных работ к ремонту Невского проспекта использовали высокотехнологичное оборудование, в том числе, лазерный сканер, сообщили в пресс-службе АО "ВАД". Работы по обновлению магистрали от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания стартовали 13 августа.

"Лазерный сканер, георадар и установка динамического нагружения: чтобы разработать проект ремонта, специалисты АО "ВАД" задействовали высокотехнологичное оборудование и потратили три месяца на исследования и обработку массива информации о текущем состоянии Невского проспекта", - указали в пресс-службе.

На первом этапе специалисты при помощи лазерного сканера сделали точную 3D-карту дефектов, которая фиксировалась в облаке данных прямо в момент проезда. Такой метод позволяет минимизировать человеческий фактор и в разы увеличить скорость сбора и обработки данных. Следующим шагом стала оценка георадаром состояния дорожного покрытия на глубине. Далее благодаря установке динамического нагружения была определена несущая способность дорожного покрытия.

Проведенные исследования позволили узнать о скрытых дефектах, обнаружение которых невозможно без специального оборудования. В ходе разработки проекта ремонта учитывались современные материалы и стандарты: продлить срок должны помочь стальные сетки, гибридная модификация и SMA-22. Особое внимание уделят крайней правой полосе, по которой движутся автобусы и троллейбусы.

"Эффективное решение - армирование правой полосы и перекрестков с помощью стальной сетки, замоноличенной в эмульсионно-минеральную смесь. Эта технология предотвращает появление трещин и повышает прочность дорожной одежды. Со стальными сетками имеем дело более 12 лет, знаем по опыту, это работает", - приводятся слова главного технолога АО "ВАД" Дмитрия Пахаренко.

Последний раз Невский проспект ремонтировался 7 лет назад, в 2018 году. В ходе ремонта участка протяженностью порядка 2,7 км, специалисты подрядной организации АО "ВАД" уложат более 70 тыс. кв. м покрытия, отметили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

График ремонта

Ремонт Невского проспекта будет осуществляться с поэтапными перекрытиями и открытиями участков для движения транспорта. С 13 по 14 августа будет перекрыт участок от набережной реки Мойки до Садовой улицы, с 15 по 16 августа от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, 17 августа от Адмиралтейского проспекта до набережной реки Фонтанки (включая перекресток с Садовой улицей), с 18 по 20 августа от Адмиралтейского проспекта до Литейного проспекта (без перекрестка с Садовой улицей), с 21 по 22 августа от Садовой улицы до площади Восстания, с 24 по 27 августа от Литейного проспекта до площади Восстания и 23 августа от набережной реки Фонтанки до площади Восстания.