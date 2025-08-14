В НовГУ разработали аудиоэкскурсию с реконструкцией звуков древнего Новгорода

Этот проект предоставляет возможность услышать аутентичное звучание ключевых исторических объектов города

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Экскурсию, которая позволит услышать звуки древнего Новгорода, разработали в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. Этот проект предоставляет возможность услышать аутентичное звучание ключевых исторических объектов города, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В последние годы в Великом Новгороде ведутся активные работы по благоустройству туристических маршрутов. Гости города охотно пользуются услугами экскурсоводов, туристических агентств. Однако в ходе классических экскурсий, оставшиеся памятники древнего Новгорода, можно только увидеть. Аудиоэкскурсия по концепту студентов НовГУ позволит наиболее полно погрузиться в прошлое - буквально даст услышать его звуки. Маршрут состоит из пяти локаций: Предтеченская арка, Пешеходный мост, торговые ряды, храмы Ярославова дворища, улица Ильина, Знаменский собор и Преображенская церковь", - отметили в вузе.

Как пояснили в пресс-службе, при разработке маршрута создатели в первую очередь отталкивались от объектов, которые на нем расположены - для них было несложно найти историческую справку и на ее основе подобрать звуковое сопровождение. Краткая историческая справка озвучивается при входе на каждую локацию. Все они имеют свое звучание - например, во время пребывания на мосту можно услышать плеск волн, ход судов, звук ходьбы по дереву. Также эти звуки дополнены новгородскими напевами в исполнении ансамбля "Русские гусли. Богомильская лира".

"Набор звуков для каждой зоны должен соотноситься с исторической справкой. Например, для торговых рядов это звуки деревянной мостовой, звон монет и весовых гирь, вытягивания шкур, колупания воска, пересыпания злаков и соли. Чтобы не создавалась какофония, звуки постепенно друг друга сменяют и имеют разную громкость. Постоянное фоновое сопровождение - средневековый эмбиент", - пояснил один из создателей Всеволод Головашкин.

Авторы проекта планируют добавить в аудиогид озвученные берестяные грамоты, найденные на локациях выбранного маршрута. "Наша работа привязана к определенному маршруту и локациям и предполагает, что пользователь будет не только слушать "звуки древности", но и в то же время смотреть на место, к которому они относятся. Это скорее вспомогательный инструмент для гидов, который поможет сделать обычную экскурсию более яркой", - резюмировал Головашкин, добавив, что обзор разработки удалось сделать благодаря грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках десятилетия науки и технологий.