Необходимо приложить усилия и довести все до конца, подчеркнул президент НИЦ "Курчатовский институт"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Немногие страны, помимо России, способны реализовать проекты по созданию уникальных магасайенс-установок, которые обеспечат прорывные открытия в атомной промышленности, материаловедении, медицине и других направлениях. Об этом заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, выступая на заседании совета по реализации программы развития синхротронных и нейтронных исследований, которое провели вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

На встрече, в частности, обсуждался выход синхротрона СКИФ на проектную мощность, который запланирован на конец августа. В декабре 2024 года был запущен линейный ускоритель этой установки, а в мае - работа бустерного синхротрона, а также было получено первое синхротронное излучение, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Курчатовский институт выступает головной научной организацией реализации федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры.

"Мы создали масштабную программу, и она продвигается. Сейчас важно приложить усилия и довести все до конца. На строительстве - большая ответственность, потому что объем действительно серьезный. То, чем мы занимаемся, могут делать единичные страны", - считает Ковальчук, которого цитируют в аппарате вице-премьера.

Директор НИЦ "Курчатовский институт" Юлия Дьякова рассказала на встрече о реализации планов по созданию в стране 12 установок класса "мегасайенс" и развитии ядерной медицины. Как отметила Дьякова, для ввода в эксплуатацию 25 исследовательских станций реактора ПИК уже были изготовлены и поставлены 11 станций и разрабатываются еще девять. Модернизация таких установок, как "КИСИ-Курчатов", ОМЕГА, ТНК "Зеленоград", "Луч-У 70" и "Луч-протон", идет по графику.

"Благодаря этим установкам наша страна сможет еще больше реализовать научный потенциал, обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений, включая атомную промышленность, материаловедение, медицину", - отметил Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Во встрече также приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова и представители других ведомств и организаций.