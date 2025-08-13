Сидевший рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде ветеран отметил 100 лет

Дочь Евгения Знаменского Людмила отметила, что у отца замечательное праздничное настроение

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, сидевший в 2025 году на параде Победы 9 мая рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, встретил 13 августа столетний юбилей в замечательном настроении и нормальном самочувствии. Об этом в беседе с ТАСС рассказала его дочь Людмила Знаменская.

"Он живет под Тулой, к нему сегодня местные власти приходили поздравить, папа счастливый, даже такую фразу сказал: "Пошел на рекорд". Очень довольный, чувствует себя нормально, бодрый, он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него", - рассказала Знаменская.

Она отметила, что у ветерана замечательное праздничное настроение, представители областной администрации вручили ему букет из 101 розы.

Знаменская рассказала, что ветеран до сих пор находится под впечатлением от встречи с главой государства на параде Победы. По ее словам, Путин "был очень доступен" для ветеранов. "Руки жали и разговаривали, смеялись, то есть была очень такая дружеская обстановка", - поделилась дочь.

Путь ветерана

Евгений Алексеевич Знаменский родился 13 августа 1925 года в Серпухове Московской области. До призыва принимал участие в обороне Москвы, тушил немецкие "зажигалки", участвовал в создании противотанковых рвов. В начале 1943 года призван в ряды Красной Армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах. За время войны форсировал реки Дон, Донец, Вислу, Одер, Шпрее. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага. На фронте был ранен, дважды контужен.

После войны был моряком, работал на Сахалине шофером. В 1956 году вернулся в Серпухов, работал в гараже маляром по покраске машин и художником-оформителем. Работал в школе-интернате художником, создал любительскую киностудию, снимал кино. Артистами были школьники и учителя, а сам был режиссером, актером и оператором. После закрытия школы переехал в Домодедово, вышел на пенсию из органов МВД. Принимает активное участие в ветеранском движении и патриотическом воспитании молодежи.