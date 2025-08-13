Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 22:00 мск составляет около 300 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 20:00 мск, очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи составляла 592 транспортных средства, время ожидания - около двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.

"22:00 мск. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 256 транспортных средства. Время ожидания - около часа", - говорится в сообщении.