Астраханский суд удовлетворил иск о блокировке сайта с декларациями чиновников

Прокуратура Астраханской области подала в суд иск против проекта "Декларатор", публикующего данные о доходах российских чиновников, депутатов, судей и других публичных должностных лиц

АСТРАХАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Астрахани удовлетворил иск областной прокуратуры о блокировке сайта с декларациями чиновников, следует из картотеки суда.

"Административный иск удовлетворен", - говорится в документе, размещенном в картотеке.

Прокуратура Астраханской области подала в суд административный иск в отношении проекта "Декларатор", публикующего открытые данные о доходах российских чиновников, депутатов, судей и других публичных должностных лиц. В Советский районный суд Астрахани дело поступило 12 мая. В качестве истца указана областная прокуратура, в качестве ответчика - Роскомнадзор (РКН).

Истец приводил доводы о нарушении федерального закона о персональных данных, а также об отсутствии согласия лиц, публикуемых на сайте declarator.org, на раскрытие сведений об их доходах. Облпрокуратура сделала вывод о том, что деятельность сайта нарушает права субъектов персональных данных. Также по закону "О противодействии коррупции" сведения о доходах и имуществе чиновников размещают на официальных сайтах и предоставляют СМИ в определенном порядке, указал заявитель.

Далее суд вынес определение о том, что РКН должен заблокировать сайт до принятия решения по иску. Изначально "Декларатор" не был стороной в процессе, ответчиком стал в июле. В "Деклараторе" оспаривали доводы истца, отметив, что в соответствии с законом "О персональных данных" (п. 11 ч. 1 ст. 6) согласие субъекта на обработку таких данных не требуется, если обрабатываемые персональные данные стали доступны в результате их раскрытия в соответствии с федеральными законами, также сайт собирает открытые данные.

Исковые требования удовлетворены, суд согласился с доводами гособвинения.