Первая встреча главы Калининградской области с зачисленными на обучение состоялась 13 августа

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных стал наставником трех участников региональной кадровой программы для участников СВО "Герои 39". Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Программа "Герои 39" является продолжением президентского проекта "Время героев". Отбор в нее прошли 70 бойцов. В сентябре 30 из них приступят к обучению, еще 40 зачислены в резерв. Среди участников программы есть кавалеры ордена Мужества, обладатели медалей "За отвагу", "Суворова", "Жукова" и других госнаград.

"Первая встреча главы региона с зачисленными на обучение калининградцами, прошедшими боевой путь в ходе специальной военной операции, состоялась 13 августа в правительстве области <...>. По итогам деловой игры губернатор Алексей Беспрозванных стал наставником Михаила Ванеева, Владимира Калмыкова и Ивана Николайчика", - сказано в сообщении.

В правительстве региона добавили, что остальные участники позже определятся с наставниками самостоятельно. Их список уже сформирован и включает более 120 руководителей - это представители органов власти Калининградской области, главы администраций муниципальных образований, руководители крупных предприятий и некоммерческих организаций региона.

Помимо образовательных модулей и стажировок для участников предусмотрена межмодульная программа, включающая культурные, патриотические и спортивные мероприятия.