В Израиле зафиксировали рекордную жару

Местами температура достигла почти 50 градусов

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Рекордно высокая температура воздуха была отмечена в течение дня в части районов Израиля, вся территория страны уже несколько дней подвержена экстремальной жаре. В некоторых местах были зафиксированы рекордные показатели для этого дня, сообщила Метеорологическая служба Израиля.

По ее данным, в течение дня в городе Цфат на севере страны столбики термометра поднялись до отметки 41,3 градуса по Цельсию, что стало рекордным значением за всю историю метеонаблюдений в этом городе, ведущихся там с 1939 года. Прежний рекордный показатель составлял 40,6 градуса.

В кибуце Эйлон, расположенном недалеко от границы с Ливаном, воздух прогрелся до 42,7 градуса, что также стало историческим максимумом. Прежний рекорд там составлял 40 градусов. Еще один рекорд в северной части страны был побит в поселке Айелет-ха-Шахар, там была зафиксирована температура 46,8 градуса.

Жарче всего в среду в Израиле было в долине Иордана. Максимальная для всей страны температура там была зафиксирована в поселке Гальгаль - там воздух прогрелся до 49,7 градуса, что стало новым историческим рекордом для всей местности в долине Иордана. Прежний максимум там составлял 49,3 градуса.

Экстремальные температуры отмечены и на юге страны. В городе Эйлат, расположенном на берегу Красного моря, столбики термометров поднялись до 48,8 градуса. Как отметили в метеослужбе, для повторения исторического рекорда там не хватило одной десятой градуса. При этом мэрия Эйлата сообщила, что на городских пляжах была зафиксирована температура 51,1 градуса, но в том случае речь шла о менее точных показателях термометров, расположенных прямо у моря, а не специальной аппаратуре метеорологов.