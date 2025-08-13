В ГД внесут законопроект о применении ИИ в агитационных материалах

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в целях "недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий вопросы, связанные с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) при изготовлении агитационных материалов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ", позволяющие использовать ИИ при создании агитационных материалов, в том числе сгенерированные изображения физических лиц. При этом подчеркивается, что особенности изготовления таких материалов может установить Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

Законопроект предусматривает возможность изготовления агитационных материалов с применением ИИ, устанавливая при этом обязанность кандидата указывать факт использования сгенерированного изображения лица, внесение соответствующей информации в материалы, публикуемые в печатных и аудиовизуальных СМИ, а также размещение пометки о применении ИИ в печатных и аудиовизуальных предвыборных агитматериалах.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях "недопущения злоупотребления при использовании цифровых технологий".

Как пояснил ТАСС Нилов, стремительное развитие технологий ИИ охватывает все больше сфер - "от всевозможных помогающих чат-ботов в соцсетях - до умных государственных услуг". "Множество цифровых сервисов, дополненных ИИ, сопровождает нас ежедневно, не обойтись без них и во время избирательных циклов. Другое дело - во избежание грязных технологий и различных злоупотреблений регламентировать использование ИИ во время выборов необходимо уже сегодня", - сказал он.