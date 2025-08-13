В мероприятии примут участие представители 77 регионов страны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Четвертый Национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России" открывается 14 августа на ВДНХ в Москве.

Мероприятие развернется на ВДНХ от площади Дружбы народов до фонтана Каменный цветок, сообщается на сайте выставочного центра. На площадке будет представлено более 300 производителей из разных регионов России - от Кольского полуострова до Кавказа, от Балтики до Дальнего Востока. Они представят свыше 5 тыс. наименований региональных продуктов питания: таймырский сиг, луховицкий кларий, башкирский баурсак, сургутский живой шоколад, рязанский калинник и многое другое. На фестивале также будет работать ресторанный дворик, где посетители смогут попробовать национальные блюда регионов России - от бурятских бууз и дагестанского кебаба до дальневосточной ухи с крабом.

В мероприятии примут участие представители 77 регионов страны. Предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа, раскрывающая многообразие культурного наследия народов России. Гостей ждут мастер-классы, кулинарные шоу, выступления артистов и многое другое. В том числе свои номера покажут артисты из Карелии, Чувашии, Удмуртии, Челябинской области.

Для юных посетителей и их родителей подготовят локацию "Город профессий АПК "Я в агро". В ней ребят познакомят с современными специальностями и новыми технологиями в сельском хозяйстве.

Впервые фестиваль "Вкусы России" проходил в 2020-2021 годах как национальный конкурс региональных брендов продуктов питания. С 2022 года мероприятие проводится в формате гастрономического фестиваля. Мероприятие организуют Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и правительство Москвы. Оно проводится в рамках проекта "Лето в Москве".