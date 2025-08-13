Россия по итогам I полугодия сохранила второе место по утечкам данных из медицинских организаций после США, сообщили в компании

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия по итогам I полугодия 2025 года сохранила за собой второе место по утечкам данных из медицинских организаций после США, и ее доля в мире увеличилась вместе с уменьшением доли Штатов. Темпы роста "медицинских" утечек в России ускорились, сообщается в отчете группы компаний InfoWatch (есть в распоряжении ТАСС).

Доли по утечкам из медорганизаций в I полугодии распределились следующим образом: США (55,8%), Россия (8,1%), Индия (4,1%), Австралия (3,5%), Аргентина (2,9%), Германия (2,3%), Бразилия (2,3%), категория "Другие" заняла 21%. В I полугодии 2024 года на США пришлось 76,2% утечек, на Россию - 4,1%, в топе тогда были Великобритания (3,1%) и Канада (2,1%).

100% утечек в сфере здравоохранения в России за январь - июнь включали персональные данные, по миру этот показатель ниже, но также высок - 83,7%. В I полугодии в РФ было зафиксировано 14 "краж и потерь" данных из учреждений здравоохранения - на 12,5% меньше, чем в I полугодии 2024 года, но на 16,7% больше, чем во II полугодии.

"Таким образом, в первые шесть месяцев текущего года темпы роста числа утечек данных из медицинских организаций в России ускорились", - отмечают аналитики. Доля аутентификационных данных среди всей утекшей персональной информации в России составляет 33,3% в I полугодии при 27,2% год назад, и эти "цифры вселяют тревогу за состояние направления защиты информации", добавили в компании.

В InfoWatch также напомнили, что в последних числах июля были кибератаки на сеть клиник в Москве и атаки на две крупные аптечные сети. Сети "Неофарм" и "Столички" тогда заявили, что аптеки не работают по техническим причинам, а медклиника "Семейный доктор" сообщила о нейтрализованной кибератаке. Ввиду этих инцидентов в InfoWatch сделали вывод о том, что "итоги II полугодия в контексте инцидентов ИБ в российском здравоохранении могут быть более драматичными".