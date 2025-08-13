Полиция применяет "минимальные меры принуждения" для защиты правопорядка, отметил министр внутренних дел страны Ивица Дачич

БЕЛГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич прибыл в командный центр полиции на фоне продолжающихся протестов и беспорядков в части городов страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

"Призываем всех покинуть улицы, чтобы сохранить порядок и мир в Сербии", - указал он, подчеркнув, что полиция применяет "минимальные меры принуждения" для защиты правопорядка.

Глава сербского МВД заявил, что все нападавшие на сотрудников правоохранительных органов будут задержаны в течение 48 часов, и возложил часть ответственности за обострение ситуации на политиков и общественных деятелей, призывавших к насилию. "Произошло чудовищное нападение на государство. Нападение на граждан, которые имеют иное политическое мнение, и на полицию. Много пострадавших мирных жителей, шесть полицейских получили ранения. Участники блокад нападали как на граждан, так и на полицию без всякой причины", - указал Дачич.

Ранее МВД Сербии информировало о нападении протестующих на помещение Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде, в результате которого пострадал сотрудник полиции. По данным ведомства, участники несогласованной акции забросали здание петардами и фаерами, после чего правоохранители приняли меры для обеспечения порядка.

По информации полиции, в ходе акций протеста на севере страны за последние сутки пострадали почти 70 человек, включая 16 полицейских. Беспорядки произошли у офисов СПП в нескольких городах, а массовые выступления студентов и оппозиции с требованием досрочных парламентских выборов охватили Белград, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и другие города. Стычки сопровождаются забрасыванием зданий и полицейских кордонов камнями, палками и пиротехникой.

Как сообщает издание "Вечерне новости", Вучич выступит с обращением к гражданам в среду в 23:30 по местному времени (00:30 четверга мск) из здания МВД.