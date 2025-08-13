По словам иеромонаха Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопия, смысл поста состоит в обретении "власти над телом и его хаотическими желаниями"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. У православных христиан в четверг начинается Успенский пост, длительность которого традиционно составляет ровно две недели - до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. О значении времени поста, его пользе и традициях празднования ТАСС рассказал иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко).

"На уровне интеллекта мы осознаем смысл поста, но все же задаемся вопросом: почему пост длится именно столько дней, почему он установлен именно в такое время? Здесь мы приходим к вере в Церковь, ведь если Церковь своим совокупным разумом учредила то или иное явление, то в этом есть смысл. Пусть мы не всегда улавливаем этот смысл на уровне логического дискурса, но относясь с доверием к опыту Церкви, мы получаем пользу. И можно предположить, что теми отцами, кем была продумана динамика поста как института церкви, было опытно установлено, какое количество постных дней и какая частота поста способствует формированию у человека необходимой для духовной жизни устойчивости", - сказал отец Прокопий.

По его словам, смысл поста заключается в обретении "власти над телом и его хаотическими желаниями" и выработке умения "выходить из потока навязчивых состояний". "Пост предполагает некую собранность мысли как священнослужителей, так и мирян. Эту собранность мысли трудно удерживать, но этому способствует большое количество праздников Успенского поста, в торжествах которых необходимо принимать участие", - добавил иеромонах.

Он отметил, что для Соловецкого монастыря Успенский пост является особо значимым, поскольку на него приходятся основные праздники обители. "В Успенский пост Соловецкая обитель отмечает праздник Преображения Господня, в честь которого она основана, в Успенский пост нами отмечается память основателей обители - преподобных Зосимы, Савватия и Германа, следом празднуется память всех соловецких святых, а потом и память новомучеников и исповедников соловецких. По сложившейся традиции в Успенский пост обитель посещает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Многие (паломники - прим. ТАСС) приезжают если не целиком на Успенский пост, то на часть Успенского поста в Соловецкий монастырь и принимают участие в этих торжествах. Они увозят с собой память об Успенском посте как о светлом периоде, который дает силу на целый год", - заключил отец Прокопий.

Об Успенском посте

Верующие соблюдают Успенский пост с древних времен. Еще в V веке началось почитание Божией Матери в богослужении и празднование связанных с ее жизнью праздников. По мнению некоторых историков церкви, праздник Успения стал широко праздноваться в VI веке при византийском императоре Маврикии, правившем в 582-602 годы.

На Успенский пост приходятся два праздника в честь Иисуса Христа, которые на Руси принято называть спасами. Первый - Медовый - приходится на начало поста 14 августа, он получил свое название от обычая благословлять в этот день мед после литургии. На этот же день приходится праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, установленный в Константинополе в IX веке, когда в городе для отвращения болезней поклонялись кресту, на котором был распят Иисус Христос. Во время второго, или Яблочного спаса, освящают виноград, который в России заменяют яблоки. На этот день приходится праздник Преображения Господня, отмечаемый 19 августа. Завершается пост 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Церковный устав предполагает во время Успенского поста такое же строгое воздержание, как и в Великий пост, однако в праздник Преображения Господня на трапезе разрешается рыба.