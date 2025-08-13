Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что беременные часто едут рожать в другой регион ради подарков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Введение на федеральном уровне единого подарочного набора новорожденным будет справедливым по отношению к роженицам из разных регионов. Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

По ее словам, сейчас подарки новорожденным дают в большинстве регионов России, но в некоторых случаях - только жителям этих же регионов. Есть также отличия в наполнении подарочных наборов и их стоимости.

"Часто за подарком беременные едут рожать в другой регион, и тут "едет" статистика рождаемости. А как быть с тем, что родители с завистью смотрят на подарок в другом регионе и делают вывод, что их ребенок менее ценен для страны? Решение - это единый федеральный подарок для новорожденного. Подарок №1 от президента каждому новорожденному в стране", - сказала депутат.

Она отметила, что федеральная коробка для новорожденных покажет, что "каждая семья, в которой родился ребенок, важна, что на уровне государства готовы разделить радость всех родителей".

"А с другой [стороны], мы поддерживаем наших производителей детских товаров, российского сырья. Технологический суверенитет и благополучие каждой семьи - вот ориентиры государственной политики. И начинается все с единого подарка новорожденному", - сообщила парламентарий.