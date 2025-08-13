Программа ПФДО охватывает только 72 региона, а количество занятий, покрываемых сертификатами, ограничено, что вынуждает родителей доплачивать, отметила председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова с предложением подключить все регионы России к программе персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО), а также увеличить долю бюджетных расходов на это направление. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в документе, одной из ключевых проблем в сфере дополнительного образования (ДО) остается недостаточное финансирование - "доля расходов на ДО в бюджете снизилась с 2% в 2022-2023 годах до 1,02% в 2025 году". При этом, отмечает Лантратова, ПФДО охватывает лишь 72 региона, а количество занятий, покрываемых сертификатами, ограничено, что вынуждает родителей доплачивать или вовсе отказываться от дополнительных занятий, что "особенно негативно сказывается на детях из многодетных и малообеспеченных семей". "Кроме того, введение сертификатов фактически исключило социализацию трудных подростков и детей из неблагополучных семей, так как данные категории зачастую не участвуют в оформлении сертификатов", - добавила она.

По словам Лантратовой, для обеспечения господдержки дополнительного образования нужно "подключить все регионы России к программе ПФДО в кратчайшие сроки", а также "увеличить долю расходов на дополнительное образование в общем бюджете на образование" до уровня 17-20%. "Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, в связи с вышеизложенным рассмотреть данные предложения, провести соответствующую экспертную оценку и представить позицию Министерства просвещения Российской Федерации", - написала она.

Кроме того, Лантратова считает необходимым "переориентировать родителей на использование специализированных организаций дополнительного образования через расширение образовательных программ ПФДО", а также предусмотреть "полное покрытие расходов на образовательные программы для малообеспеченных и многодетных семей". Также, по ее словам, "необходимо предусмотреть право администраций образовательных организаций оказывать помощь в оформлении сертификатов и подборе образовательных программ для трудных подростков и детей из неблагополучных семей".

По словам депутата, внедрение предложенных мер обеспечит равномерный доступ к дополнительному образованию для детей из всех регионов и всех семей, повысит качество образовательных услуг и увеличит охват за счет увеличения финансирования.