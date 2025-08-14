ОП: коллективные закупки помогут сэкономить при сборе детей в школу

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко также предложил приобретать товары к школе со скидкой на специализированных ярмарках

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Совместные покупки канцелярии на класс и приобретение школьных принадлежностей на ярмарках помогут немного сэкономить во время сбора детей в школу. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Немного сэкономить на сборах в школу можно, если родительский комитет будет централизованно закупать канцелярские и школьные принадлежности. Также можно приобретать эти товары со скидкой на специализированных ярмарках", - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что во многих странах существует специальное пособие на подготовку к школе. "В период пандемии такое пособие в размере 10 тыс. рублей предоставлялось и у нас. Считаю, что это хорошая практика, к которой стоит вернуться, потому что подготовка ребенка к школе, особенно если детей в семье много, это значительная нагрузка на семейный бюджет", - сказал Рыбальченко.

Он напомнил, что учебники сейчас выдаются в школах бесплатно. "Я считаю, что в отношении учебных пособий, учебников государство и так идет навстречу достаточно серьезно, потому что в советское время только в 80-е годы учебники предоставлялись бесплатно в школе, а до этого приобретались родителями, как правило, на один год. Поэтому в отношении учебников и школьных пособий современным родителям легче", - сказал Рыбальченко.

В этом году минимальная стоимость школьного набора в РФ превышает 16 тыс. рублей. Сюда входит небольшой набор канцтоваров, школьная форма (не ГОСТ), а также ранец и пенал.