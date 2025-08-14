Из-за пожара на подстанции ранее произошли перебои с подачей света

ТОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты подключили к электричеству аэропорт, промзону и дачи в Стрежевом Томской области, где ранее произошли перебои с подачей света из-за пожара на подстанции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Валерий Дениченко.

"Вчера специалисты работали весь день над переключениями и распределением нагрузки. В итоге все подключено к электричеству: дома, дачи, гаражи, аэропорт, промзона", - проинформировал он.

Также Дениченко сообщил, что в штатном режиме работают котельная, водозабор и очистные станции. Горячая вода в город, отметил мэр, подана накануне.

Ночью 12 августа в Стрежевом произошел пожар на подстанции, из-за чего в городе отключили электричество и воду. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях и детских садах был объявлен выходной, а горожанам посоветовали отправиться на дачу. В прокуратуре предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание.

В 13:32 мск 12 августа глава города сообщил, что электроснабжение жилого фонда восстановлено. В среду мэр сообщал, что детские сады и муниципальные учреждения начали работу в штатном режиме.