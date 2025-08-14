Юрист hh.ru: в России с 1 сентября изменится порядок расчета отпускных

Эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова пояснила, что с 1 сентября будут учитывать повышение зарплаты при расчете выплат за отпуск по новым правилам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новые правила расчета отпускных вступят в силу в России с 1 сентября 2025 года, теперь при их расчете будут учитываться квартальные и годовые премии. Об этом ТАСС сообщила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

"Теперь в отпускных появятся включенные выплаты, ранее не учитываемые, например, квартальные/годовые премии. Кроме того, по сути, проходит индексация среднего заработка при повышении окладов, если повышение было масштабным, это увеличивает расчетную базу. Размер отпускных не изменится, если раньше уже учитывались все премии и не было повышения. Но практика показывает, что отпускные у большинства россиян скорее увеличатся или станут справедливее, особенно там, где ранее выплаты, например, квартальные или годовые премии, не учитывались", - сказала она.

Владимирова уточнила, что такие изменения связаны с тем, что с 1 сентября все премии и денежные поощрения, прописанные в системе оплаты труда, будут включатся в расчет среднего заработка. До 1 сентября 2025 года при расчете среднего заработка действовало положение из постановления от 2007 года. Согласно ему, в расчет входили премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда. Фиксированные выплаты и вознаграждения зачастую не включались в расчет.

Эксперт пояснила, как с 1 сентября будут учитывать повышение зарплаты при расчете отпускных по новым правилам. "Индексация применяется, если повышение окладов или тарифных ставок произошло для: всей компании, отдельного филиала на другой территории, обособленного подразделения в структуре компании, представительства", - отметила она.

Владимирова подчеркнула, что теперь законодатели четко закрепили, какие выплаты индексировать, а какие - нет. Кроме того, официально учли, что повышение может быть в филиале или представительстве, а не только в компании в целом. "Следовательно, будет меньше споров с проверяющими, так как алгоритм теперь однозначный. Нужно ли переносить отпуск, начатый до 1 сентября, но заканчивающийся после? На данный момент официальных разъяснений Минтруда или ФНС по этому поводу нет. Нет необходимости переносить отпуск, даже если он завершится после 1 сентября - действует тот порядок, который был на момент начала отпуска: расчет отпускных будет по старым правилам", - подытожила она.