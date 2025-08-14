Минюст требует ликвидировать благотворительный фонд "Гражданская позиция"

Согласно открытым данным, фонд зарегистрировали в Москве в августе 2022 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации благотворительного фонда "Гражданская позиция". Об этом ТАСС сообщили в Пресненском районном суде Москвы.

"Суд принял к производству административный иск ГУ Министерства юстиции по городу Москве к благотворительному фонду "Гражданская позиция" о ликвидации организации", - сказано в карточке суда.

Согласно открытым данным, фонд был зарегистрирован в Москве в августе 2022 года. Руководителем фонда числится Александр Дарьев. В учредительных документах основным видом деятельности указано предоставление прочих финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Среди дополнительных - денежное посредничество, деятельность в области обязательного социального обеспечения, уход с обеспечением проживания и предоставление прочих социальных услуг без проживания.

При этом в публичных заявлениях фонд описывал себя как гуманитарную инициативу, оказывающую помощь в поиске пропавших в зоне боевых действий, восстановлении связи с родственниками и предоставлении продуктовой, медицинской и вещевой поддержки.