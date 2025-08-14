В Новосибирской области предупредили об ограничении мобильного интернета

Как отметил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, голосовая связь, SMS-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Мобильный интернет может быть ограничен на некоторых территориях Новосибирской области в целях безопасности жителей и инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

"В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи", - сказал Нешумов, его слова приводятся в телеграм-канале Антитеррористической комиссии Новосибирской области. Он уточнил, что голосовая связь, SMS-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме.

Ранее Минцифры Новосибирской области опубликовало рекомендации на случай ограничения мобильного интернета. Жителям посоветовали не волноваться, иметь при себе наличные, осуществлять платежи через Wi-Fi, заранее собрать необходимую информацию, чтобы к ней был доступ без интернета и соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Министр цифрового развития области Сергей Цукарь заявлял ТАСС, что до конца лета будет готова карта точек доступа к Wi-Fi.

В правительстве региона также сообщали, что частичные ограничения мобильного интернета в регионах начались с мая 2025 года, они связаны с усилением мер безопасности.