Работы продлятся до 2030 года

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Искусственные покрытия взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и перрона планируют восстановить в аэропорту Абакана, в рамках реконструкции главной воздушной гавани Хакасии в 2028-2030 годах. Проведение модернизации позволит повысить стандартны безопасности в аэропорту, сообщили ТАСС в правительстве республики.

В мае 2025 года глава республики Валентин Коновалов сообщал ТАСС, что аэропорт Абакана внесен в число опорных, где в 2028-2030 годах пройдет реконструкция за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Стоимость реконструкции ориентировочно составит 3,1 млрд руб.

"В проектно-сметной документации предполагается предусмотреть следующие мероприятия: восстановление искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы №1, рулежных дорожек и перрона; выполнение дневных маркировок аэродромных покрытий с учетом схемы расстановки воздушных судов; все необходимые инженерные изыскания; строительно-монтажные работы, предусматривающие производство работ без приостановки текущей деятельности аэровокзального комплекса. Осуществление указанных мер обеспечит приведение аэродрома Абакан к установленным нормам, гарантирующим его безопасную эксплуатацию", - сообщил собеседник агентства.

Проект технического задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт аэродрома Абакан согласован АО "Аэропорт Абакан". Заказчиком работ планирует выступить ФГУП "Администрация гражданских аэропортов(аэродромов)".

Аэропорт Абакан - гражданский аэропорт федерального значения, введен в эксплуатацию в 1938 году. Он обслуживает жителей Хакасии, юга Красноярского края и Тувы. В зоне обслуживания аэропорта проживает около 1 млн человек. В 2024 году объем пассажиропотока в аэропорту составил 415,6 тыс. человек, что на 12% выше, чем в 2023-м.