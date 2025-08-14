Исследование также показало, что реклама воспринимается большинством как необходимая часть цифровой среды

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян предпочитают пользоваться сайтами и смотреть контент блогеров бесплатно, с рекламой. Только 8% готовы отказаться от рекламы в интернете за дополнительную плату, свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир" (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

Согласно исследованию, подавляющее большинство россиян (92%) предпочитают пользоваться сайтами и смотреть контент блогеров бесплатно, с рекламой. При этом только 8% готовы отказаться от рекламы в интернете за дополнительную плату.

Исследование также показало, что реклама воспринимается большинством как необходимая часть цифровой среды. В частности, 79% опрошенных считают, что она позволяет получать бесплатный и качественный контент, а 82% отмечают, что именно благодаря рекламным доходам СМИ, блоги и приложения могут функционировать, оплачивать труд сотрудников и создавать новые материалы. При этом только 18% респондентов уверены, что создание онлайн-контента возможно и без рекламных доходов.

В качестве альтернативных источников финансирования респонденты также назвали спонсорство со стороны бизнеса и добровольные пожертвования. Однако почти четверть из этих опрошенных затрудняются представить, как именно сайты и блогеры смогут существовать без рекламы.

Также по мнению 88% участников опроса, реклама - ключевой инструмент, который позволяет малому бизнесу находить свою аудиторию и развиваться. Более половины респондентов (64%) отметили, что реклама помогает им принимать решения при выборе товаров и услуг.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тысяч домохозяйств и 40 тысяч покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тысяч человек).