Эксперт Степанов: НАТО завершает перекрытие Балтики роботизированными комплексами

По словам Александра Степанова, на Балтике идет отработка сценария блокирования кораблей ВМФ России с задействованием систем, которые будут играть роль основных средств поражения надводного флота

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. НАТО летом вышла на завершающий этап реализации проекта по взятию под контроль акватории Балтийского моря с использованием роботизированных комплексов. В проекте задействованы надводные, подводные и межсредные дроны. Блокирование осуществляется по двум направлениям: перекрытие Датских каналов и выхода для кораблей Ленинградской военной базы из Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Де-факто уже этим летом идет завершающий этап реализации проекта перекрытия Балтики с использованием роботизированных комплексов - как надводных, так и подводных, а также комбинированных межсредных, в том числе носителей безэкипажных катеров (БЭКов) с соответствующими типами дронов, которые являются универсальными с точки зрения применения и могут выступать в качестве ударных камикадзе. Они действуют с двух направлений: во-первых, перекрытие датских каналов для того, чтобы блокировать выход в открытый океан. Второй заградительный эшелон - перекрытие выхода для кораблей Ленинградской военной базы из Санкт-Петербурга в самом узком "горлышке" возле финских территориальных вод", - сказал он. Эти две зоны, по словам эксперта, уже патрулируются автономными дронами, обеспечивающими постоянный мониторинг и возможность блокирования навигации.

Концепция применения морских дронов была апробирована в Персидском заливе в конце 2022 года в рамках учений Digital Horizon ("Цифровой горизонт") оперативного соединения 5-го флота США Task Force 59, базирующегося в Бахрейне и занимающегося интеграцией беспилотников и искусственного интеллекта (ИИ). Затем аналогичный подход был реализован на Балтике в рамках программы Task Force X Baltic, которая является частью миссии Baltic Sentry ("Балтийский часовой"). В начале января текущего года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске Baltic Sentry с целью защиты подводной инфраструктуры. При этом Рютте пообещал, что "для контроля как судоходства, так и подводных операций будут еще больше использоваться современные технологии", а президент Финляндии Александр Стубб пригрозил, что "страны НАТО Балтийского региона продолжат решительные действия против "теневого флота" России".

В июне в Финском заливе к западу от полуострова Порккала - в самом узком месте залива, откуда легче всего "закупорить" его горловину - прошли учения НАТО Baltops-2025. В ходе учений альянс испытал новые морские беспилотники WAM-V производства американской компании Marine Advanced Robotics -сверхлегкие катамараны, оснащенные всевозможными датчиками. Испытания прошли французские БЭКи Exile Drix X-8, HSMUSV американской компании Metal Sharkin, а также Voyager для наблюдения за морским дном производства американской фирмы Saildrone. Последние представляют собой роботизированные суда длиной до 10 м, работают на ветряной и солнечной энергии и могут функционировать в море в течение нескольких месяцев. Voyager используют для передачи данных сервис Starlink.

Вывод эксперта

Степанов делает вывод, что на Балтике полным ходом идет отработка сценария блокирования кораблей ВМФ России с задействованием роботизированных, в то числе межсредных систем, которые, помимо разведывательного функционала, в перспективе будут играть роль основных средств поражения надводного флота. БЭКи способны одновременно выступать в качестве материнской платформы для дронов-камикадзе и автоматизированного пункта управления для комбинированных ударных групп. Они также могут оснащаться дистанционно управляемыми модулями с противокорабельными и зенитными комплексами. По словам эксперта, увеличение группировки надводных кораблей в акватории Балтики является трудозатратным и дорогостоящим, применение же морских беспилотников позволит стратегам НАТО решать те же задачи с минимальными затратами и максимальной эффективностью.

"Развертывание БЭКов в критических точках морской логистики свидетельствуют о переходе к новой фазе противостояния, где ключевую роль будут играть автономные платформы, ИИ и межсредные дроны", - заключил Степанов.