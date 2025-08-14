Ремонтировать объекты помогают строители из Челябинской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Строители из регионов-шефов сделали или продолжают ремонтировать 374 квартиры в Авдеевке, сообщил ТАСС глава Минстроя ДНР Владимир Дубовка.

"Завершено восстановление двух многоквартирных домов на 128 квартир Челябинской областью. Еще четыре жилых дома восстанавливаются подрядной организацией Ямало-Ненецкого автономного округа. Несмотря на проведение работ, в домах уже проживает порядка 60 человек. После завершения работ жители смогут заполнить все 176 квартир", - сказал Дубовка.

Он добавил, что еще 70 квартир ремонтирует Ханты-Мансийский автономный округ. Кроме многоквартирных домов, идет восстановление частного сектора.

Авдеевка перешла под полный контроль российской армии 17 февраля 2024 года. Заселение восстанавливаемых МКД началось в Авдеевке поэтапно: в ноябре 2024 года вручили ключи от жилья в первом восстановленном подъезде одной из пятиэтажек, остальные подъезды ремонтировали, в этом феврале заселились еще 35 семей, в мае - началось заселение второй пятиэтажки, восстановленной Челябинском.

В Минстрое республики ТАСС сообщили, что жилье в городе восстанавливают около 100 строителей из Челябинской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.