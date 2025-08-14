Его отделили от Минобразования региона

ЧИТА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство науки и профессионального образования создали в Забайкалье, отделив его от Минобразования региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Министерство образования и науки Забайкальского края переименовано в Министерство образования Забайкальского края, а отдельно создано новое ведомство - Министерство науки и профессионального образования. Новое министерство будет отвечать за реализацию федеральных проектов, в частности - создание межвузовского кампуса "Даурия", подготовку профессиональных кадров для предприятий Забайкалья, развитие научной деятельности и другие задачи", - говорится в сообщении.

Исполняющей обязанности министра науки и профессионального образования Забайкальского края назначена директор этно-археопарка "Сухотино" Наталья Викулова.

Викулова родилась в селе Кондуй Забайкальского края. В 2016 году окончила Забайкальский государственный университет, в 2019 году защитила кандидатскую диссертацию на кафедре археологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Специализируется на изучении древнейших культур Южной Сибири. С 2011 года активно участвует в Чикойской археологической экспедиции, а также принимает участие в международных исследованиях на территории Армении, Казахстана, Якутии и других регионов России. В 2018 году прошла стажировку в Датском технологическом университете (DTU NuTech), где освоила метод OSL-датирования - современную технологию определения возраста археологических отложений. Одним из главных ее достижений стало создание этно-археопарка "Сухотино" в Чите.