Экспертное заключение Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования установило, что в произведениях содержатся признаки побуждения несовершеннолетних к негативному поведению в обществе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о признании информации, содержащейся в пяти песнях музыкальной группы "Ленинград", запрещенной к распространению на территории РФ. Речь идет о произведениях "Кандидат", "Нетх...не", "Ч.П.Х.", "Оспа" и "Русские", следует из решения суда с которым ознакомился ТАСС.

Как следует из материалов дела, с заявлением в прокуратуру обратилась сенатор Маргарита Павлова, к которой поступила жалоба от гражданина. Надзорное ведомство выявило в открытом доступе сайты с текстами и аудиозаписями указанных песен.

Экспертное заключение Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования установило, что в произведениях содержатся признаки побуждения несовершеннолетних к насильственным действиям, употреблению алкоголя и немедицинскому потреблению наркотических средств, а также скрытые приемы воздействия на психику детей.

Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил включить ссылки на указанные материалы в Единый реестр запрещенных сайтов.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде.