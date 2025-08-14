Продолжительность обучения составит четыре месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Программу педагогической подготовки крымчан-участников СВО для работы в учебных заведениях запустят в Республике Крым в августе 2025 года, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

"В 2025 году для участников СВО, ветеранов боевых действий на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования запланирована к реализации дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки "Теория и методика преподавания учебного предмета "Основы безопасности и защиты Родины" и основы управленческой деятельности в образовательном учреждении". Срок освоения программы - 504 часа. Продолжительность обучения составляет четыре месяца", - говорится в сообщении.

Сейчас в институте идет набор на обучение по этой программе, документы уже приняты от 13 участников СВО. Начало обучения запланировано на 25 августа.