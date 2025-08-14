Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что назрели "решительные меры"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, предусматривающей ответственность за создание преступного сообщества по этническому признаку. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

"Очевидно, что сегодня назрели куда более решительные меры. Надо дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 210.2 "Организация преступного сообщества по этническому признаку (диаспоры)", организаторам давать срок от 12 до 20 лет, а также ввести ответственность за руководящее положение в диаспоре. Пока не отменен безвиз, к чему мы обязательно придем, такая мера существенно ослабит подрывной потенциал землячеств и укрепит безопасность страны", - сказал Миронов.

Политик обратил внимание данные Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ о росте участия в террористической деятельности выходцев из Центральной Азии. В частности, как сообщал 12 августа глава НАК, директор ФСБ Александр Бортников, за семь месяцев текущего года за террористическую деятельность задержано свыше 290 мигрантов и пресечено 18 терактов, планировавшихся иностранными гражданами в местах массового пребывания людей, два из которых - по заданию украинских кураторов.

Глава СРЗП в связи с этим отметил проблему криминала и коррупции среди диаспор, которые теперь "все активнее выступают как организаторы и исполнители терактов и диверсий по указке радикальных исламистов и украинских спецслужб".