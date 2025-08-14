По данным исследования, каждый девятый родитель старается, чтобы его дети, помимо школы, посещали секции, курсы и кружки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 63% россиян ежегодно тратят на школьных репетиторов до 60 тыс. рублей, говорится в исследовании MTС AdTech, с которым ознакомился ТАСС.

Еще 24% тратят на репетиторов от 60 тыс. до 120 тыс. рублей. Каждый десятый - 11% - родителей готовы платить от 120 тыс. до 240 тыс. рублей, а 2% - более 240 тыс. рублей.

По данным исследования, каждый девятый родитель старается, чтобы его дети, помимо школы, посещали секции, курсы и кружки. Самые популярные внешкольные занятия - спортивные, их посещают дети 61% респондентов. По мере взросления интерес к спортивным секциям снижается: в младшей школе спорт как внеклассное занятие выбирают 35% опрошенных родителей, в средней - 33%, в старшей - 31%. На языковые курсы ходят 32% детей, еще 19% - на курсы программирования, 17% занимаются в музыкальной школе и школе искусств, 12% - в развивающих кружках, а еще 7% отдают предпочтение шахматам.

В новом учебном году большинство родителей планируют потратить на подготовку ребенка к школе от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. В этот ценовой диапазон планируют уложиться 42% родителей учеников младшей школы, 37% - средней и 28% - старшей школы.

Эксперты отмечают, что чем старше ребенок, тем больше родители тратят на подготовку к школе. Так, более 100 тыс. рублей. на подготовку к школе потратят 16% респондентов, чьи дети посещают старшие классы, 12% - средние и 8% - младшие.

Несмотря на новый ГОСТ для изготовления школьной формы, каждый третий родитель школьника просто купит одежду по принятому в школе дресс-коду. По данным исследования, готовую школьную форму для ребенка покупают почти 70% родителей, а 5% - шьют ее на заказ. Чаще всего форменную одежду приобретают для учеников начальной школы - 74%, для учащихся средней - 67%, а для старшей - 57%.

Всего было опрошено 2 тыс. родителей детей школьного возраста, которые учатся в младшей, средней и старшей школе.