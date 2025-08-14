По мнению Амира Саракова, для работодателя такая молодежь - это хороший опыт и своего рода упражнение, которое полезно компании

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Поколение зумеров является самым требовательным к условиям труда при найме на работу, но это неплохая тренировка для кадровиков. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент по развитию стратегических партнерств SuperJob Амир Сараков.

"Зумеры самые требовательные при трудоустройстве", - рассказал Сараков.

При этом, по его мнению, для работодателя такая молодежь - это хороший опыт и своего рода упражнение, которое полезно компании. "Работодателю стоит провести собеседование с зумером. Послушать, какие вопросы он задает при собеседовании, что он думает после прохождения стажировок, можно даже впоследствии взять у него интервью", - отметил собеседник агентства.