Эксперт Вураско рассказал о "школьных" мошеннических схемах в 2025 году

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мошенники могут традиционно реализовывать ряд схем в период подготовки детей к началу учебы в школе 1 сентября. Их перечислил ТАСС директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (группа компаний "Солар") Александр Вураско.

Например, человеку могут позвонить от имени "завуча" или "председателя родительского комитета", попросить пройти по ссылке, на деле являющейся вредоносной, и на сайте оставить свои персональные данные (банковские или данные от аккаунтов). Во время звонка может также прозвучать просьба назвать код из СМС.

Есть схема с мнимыми интернет-магазинами, которые предлагают школьные вещи по высоким скидкам. Купивший там школьную форму, канцелярские товары или иные аксессуары рискует потерять свои деньги. Схемы не меняются принципиально, но "им присуща мелкая вариативность", добавил Вураско.

"Злоумышленники стараются обеспечить максимально широкий охват аудитории потенциальных жертв, поэтому концептуально им интересен любой информационный повод, который может привлечь внимание людей. Первое сентября и подготовка детей к школе не является исключением", - предупредил он.