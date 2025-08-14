В регионе остаются подтопленными 12 жилых и 265 дачных домов, 401 приусадебный участок в трех муниципальных образованиях

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Число подтопленных после ливней жилых и дачных домов в Красноярском крае сократилось до 277. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, в среду были подтоплены 314 жилых и дачных домов в Березовском и Емельяновском районах, городе Железногорске. Дожди в Красноярске и его окрестностях начались 9 августа. Непогода привела к перебоям с электроснабжением 9 и 10 августа, с нарушением технологического режима работали 40 коммунальных объектов. Образовались большие лужи на проезжей части. В Ленинском районе Красноярска произошел провал дорожного полотна.

"По состоянию на 14 августа, в крае остаются подтопленными 12 жилых домов, 265 дачных домов, 401 приусадебный участок в трех муниципальных образованиях. В Березовском районе от воды освободились все жилые дома, остаются подтопленными 76 приусадебных участков в селе Зыково. В Емельяновском районе остаются подтопленными 7 приусадебных участков, сохраняются 2 перелива автодорог", - говорится в сообщении.

Краевое учреждение "Спасатель" направило в Железногорск дополнительную технику для откачки воды. Сотрудники регионального главка МЧС с помощью беспилотных аппаратов ведут мониторинг сложившейся ситуации, проводится информирование населения.